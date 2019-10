De opkomst en dramatische ondergang van DSB Bank in 16 foto's

WOGNUM - Het is deze maand tien jaar geleden dat de DSB Bank van Dirk Scheringa z'n dramatische ondergang beleefde. Nadat spaarders op 1 oktober 2009 werden opgeroepen hun geld weg te halen, ging het pijlsnel. Nog geen drie weken later werd het faillissement uitgesproken. Lees hieronder het verhaal van DSB, verteld in zestien foto's.

Het imperium van Dirk Scheringa is in de jaren ervoor gegroeid en gegroeid. Zo wordt 'zijn' AZ zelfs landskampioen in mei 2009. Dat gebeurt onder leiding van niemand minder dan Louis van Gaal, die van 2005 tot 2009 trainer van de Alkmaarders is.

Om zijn bank smoel te geven, trekt Scheringa in de loop der jaren meerdere bekende topmannen aan. Zo wordt in juni 2007 oud-minister van Financiën Gerrit Zalm gepresenteerd als 'Chief Economist'.

DSB beperkte zich niet tot bankzaken, kredieten, hypotheken en andere financiële producten, Scheringa sponsorde met zijn bank naast AZ ook eigen schaatsploegen en een wielrenploeg waarin de opkomende Marianne Vos rijdt.

In oktober 2008 worden de complete langebaan- en marathonploegen van DSB gepresenteerd in het AZ-stadion.

Met Frank de Grave wordt in februari 2009 opnieuw een bekend gezicht aangetrokken. Op het DSB-hoofdkantoor in Wognum wordt de oud-minister gepresenteerd als opvolger van Gerrit Zalm.

Op 1 oktober 2009 doet Pieter Lakeman (Stichting Hypotheekleed) op de nationale tv de oproep aan DSB-spaarders om hun geld weg te halen: het begin van de ondergang van Scheringa's bank. Even later ligt de website van DSB plat en kunnen spaarders online geen geld meer overboeken. Volgens de bank heeft dat niets met Lakemans oproep te maken, maar is de site getroffen door hackers.

Een kleine twee weken later verkeert DSB in nog grotere problemen. Op 12 oktober wordt de bank onder curatele geplaatst.

Diezelfde dag kondigen minister van Financiën, Wouter Bos en Nout Wellink, president van De Nederlandsche Bank, aan dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de gang van zaken bij DSB Bank.

De ondergang van DSB Bank lijkt onafwendbaar geworden nu de bank onder curatele is gesteld. Meerdere filialen van de DSB Bank, zoals dat aan Amsterdamseweg in Amstelveen, sluiten de deuren.

De clubleiding van AZ reageert op de ontstane situatie en geeft 13 oktober een persconferentie in het DSB-stadion. Ronald Koeman, inmiddels aangesteld als Van Gaals opvolger, volgt de ontwikkelingen achterin de zaal.

Een pinautomaat van de DSB-bank in Wognum is inmiddels buiten gebruik.

Weer een dag later (14 oktober 2009) komen honderden werknemers van DSB bijeen voor de rechtbank in Amsterdam, waar wordt besloten over de faillissementsaanvraag van de curatoren. Een spannende avond, maar uiteindelijk wordt een beslissing uitgesteld.

Vijf dagen later is het zover. Op 19 oktober is de kogel door de kerk en spreekt de rechter het faillissement uit.

Daags erna wordt bij het Scheringa Museum voor Realisme in Spanbroek deze foto gemaakt. De deurwaarder is op het museum afgestuurd en verschillende kunstwerken worden in vrachtwagens geladen.

Diezelfde avond speelt AZ thuis tegen Arsenal voor de Champions League. Het publiek van AZ steunt Dirk Scheringa door zijn voornaam groot op de tribune te tonen.

3 juni 2011. Anderhalf jaar na het faillissement is er een veiling van kantoorinventaris, computers en DSB Bank-relikwieën. Ook de pakken van de voormalige schaatsploeg komen onder de hamer.