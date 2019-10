Stokoude zilvermeeuw gevonden op Texel: blijkt bijna oudste meeuw ooit

TEXEL - Op Texel is vorige week een stokoude zilvermeeuw gevonden: met 32 jaar en 2 maanden was die bijna de oudste meeuw ooit. De vogelopvang kon het dier alleen niet meer redden: het had een hersenafwijking en kon daardoor niet meer normaal functioneren. De meeuw bleek een echte eilander te zijn: hij was in 1987 als kuiken geringd op Texel.

Ornitholoog Lieuwe Dijksen had het beestje op 11 juli 1987 in het nest bij Den Burg geringd. "Bij deze Texelse meeuw was ook aan de ring goed te zien dat hij heel oud was", aldus Ecomare, "Hij was namelijk behoorlijk versleten."

Nooit opgemerkt

Het is niet bekend waar de meeuw in de tussentijd is geweest. Hij is volgens Frouke Fey van Ecomare de afgelopen 30 jaar nooit door vogelaars opgemerkt, maar duidelijk is wel dat hij dicht bij zijn geboorteplaats is gebleven.

Het is volgens de vogelopvang bekend dat meeuwen oud kunnen worden. "Maar om het zo tastbaar bewezen te zien is toch heel bijzonder." De oudst bekende zilvermeeuw is bijna 35 jaar oud geworden en werd ook in Nederland gevonden. In Noorwegen was een meeuw van 33 jaar en 10 maanden.

Alle vogels in de Texelse opvang worden standaard geringd, daarbuiten wordt dit steeksproefsgewijs gedaan voor onderzoek. Dit helpt ze aan informatie over waar de dieren vliegen, hoe ze er aan toe zijn en hoe oud ze worden.