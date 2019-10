Vermiste man (20) uit Zuidoostbeemster terecht

ZUIDOOSTBEEMSTER - De 20-jarige man uit Zuidoostbeemster die sinds gisteravond vermist was, is in goede gezondheid teruggevonden, meldt de politie op Facebook. Naar de man werd de hele dag gezocht, onder meer in recreatie- en natuurgebied het Twiske.

Vanmorgen werd melding gedaan van de vermissing, maar de man was al sinds gisteravond niet meer gezien. De politie maakte zich veel zorgen om zijn gezondheid.

Waar de politie de man uiteindelijk heeft gevonden, is niet bekend.