VIDEO: Duizenden spreeuwen bij molen in Kortenhoef

KORTENHOEF - Een bijzonder beeld deze week in Kortenhoef. Daar zaten duizenden spreeuwen tegelijk op een molen bij Fort Uitkijk. Carl-Hans Boomsma uit Nederhorst reed erlangs en stapte uit om de dieren te filmen. "Dit is heel bijzonder", zegt zijn vrouw, die geregeld foto's maakt van vogels.

Francis van Orden weet honderd procent zeker dat de vogels in de molen spreeuwen zijn. "Ik fotografeer veel vogels." Het is bekend dat de dieren in formatie vliegen, "maar dit zijn er duizenden. Dat is wel heel veel."

Haar man reed langs de molen en belde Francis op om te vertellen wat hij zag. "Ik dacht: ik heb wel vaker veel spreeuwen bij elkaar gezien. Maar toen hij het filmpje stuurde, wist ik niet wat ik zag."