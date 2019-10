Volg het nieuws uit Haarlem en omgeving in nieuwe Facebookgroep

HAARLEM - Een Facebookgroep voor en door de regio Haarlem, waar plek is voor klein, groot, mooi en ontroerend nieuws. Deze maand heeft NH Nieuws een groep opgericht waar Facebookgebruikers met dezelfde interesse en nieuwsgierigheid terecht kunnen om te praten en te discussiëren.

De groep geeft nieuwsberichten en video's van NH Nieuws weer over de gemeenten Haarlem, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal. De Formule 1 in Zandvoort is een populair onderwerp in de groep, net als bestuursperikelen in Bloemendaal en al het stadsnieuws uit Haarlem. Er is ook ruimte voor mooie videoportretten, zoals deze week van een Heemsteedse non die 100 jaar is geworden.



Lees ook: Heemsteedse Zuster Laeta Wessel viert haar eeuwfeest: "Regelmaat en blijven bewegen"

De groep bestaat een paar weken en heeft nu 323 leden. Zij hebben de mogelijkheid tips te delen over nieuws dat ze hebben. Door het te delen in deze groep krijgen jouw tips, nieuws of evenementen een breder podium. Groot nieuws, klein nieuws, mooi en triest nieuws, maar er is in de groep ook ruimte voor jouw eigen nieuws. Het doel is om een platform te creëren waar mensen met dezelfde interesse en nieuwsgierigheid terecht kunnen om met elkaar te kunnen spreken en discussiëren.

Klik hier en zorg ervoor dat je ook lid wordt. Dan blijf je op de hoogte en kan je meedoen.