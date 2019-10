Huisjesmelkers Amstelveen halt toegeroepen: 50.000 euro boete voor vrouw die niet in eigen huis woont

AMSTELVEEN - De eigenaresse van een appartement aan de Westhove in Amstelveen moet de gemeente 50.000 euro boete betalen, omdat zij niet zelf in het huis woonde. Dat heeft de rechtbank afgelopen vrijdag bepaald.

Mediapartner RTV Amstelveen schrijft dat zij daarmee haar zogenoemde zelfbewoningsplicht niet naleefde. Dat houdt in dat kopers van een huis verplicht in hun huis moeten wonen en het pand niet kunnen verhuren aan anderen.

Starters geen kans

Op die manier wil de gemeente voorkomen dat huizen in handen vallen van speculanten of investeerders, terwijl (jonge) starters op die manier geen kans maken op een eigen plek.

De vrouw in kwestie had minimaal achttien maanden verplicht in haar huis moeten wonen om de boete te ontlopen, maar deed dat niet. Zij probeerde de straf nog aan te vechten, maar de rechter ging mee in de boete en de hoogte daarvan, omdat het nieuwe speculanten moet afschrikken hetzelfde te doen.

De lokale Vereniging van Eigenaren is blij met de uitspraak. "Het geeft de gemeente handvatten om adequaat te kunnen handhaven. Het is oneerlijk dat bepaalde slimme mensen woningen opkopen en daarmee de startersmarkt blokkeren. Dat is de reden waarom onze VVE heeft besloten dit aan te kaarten", vertelt VvE-lid Sander Kneppers.