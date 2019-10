Man voor de rechter voor ontplofte granaat bij chique club in Amsterdam

AMSTERDAM - Een 34-jarige man moet zich vandaag verantwoorden bij de rechter, nadat hij eerder dit jaar meermaals 112 belde en zei dat er een handgranaat af zou gaan voor de luxe uitgaansgelegenheid Mad Fox in de Amsterdamse Spuistraat. Uiteindelijk, in de ochtend van 5 april, legde hij de granaat ook neer en liet hem ontploffen, zegt het Openbaar Ministerie.

De man werd eind juni door de politie opgepakt, nadat er geluidsopnamen van twee valse meldingen werden vrijgegeven. Op een van die meldingen zei een man die zichzelf Ahmed noemde: "Ik heb voor u een verzoek. Bij de Mad Fox is een handgranaat gegooid."

Patronen en munitie

De eerste melding werd op 6 maart gedaan, de tweede kwam opmerkelijk genoeg op 5 april in de middag, een paar uur nadat het explosief voor de club was afgegaan. Het OM denkt dat de man verantwoordelijk is voor beide belletjes.

Bij zijn arrestatie in het Utrechtse Vleuten trof de politie in totaal dertien patronen en een hoeveelheid munitie aan. De granaat die hij gebruikt zou hebben is een M75, een handgranaat die veel gebruikt werd in de Joegoslavische Oorlogen van de jaren negentig.

Club gesloten

De ontploffing had grote gevolgen voor de eigenaren van Mad Fox, de gelegenheid werd diezelfde dag nog gesloten door burgemeester Halsema. De gemeente heeft een positief heropeningsbesluit genomen. Maar omdat de Mad Fox niet over de juiste vergunningen beschikt, mag de club niet open. Volgens het huidige bestemmingsplan mag er in het gebouw alleen een café zitten en geen nachtclub.

De Spuistraat was later die maand opnieuw het decor van politieafzettingen, toen er binnen 24 uur twee handgranaten werden gevonden voor de deur van een coffeeshop.

Granaatleggers aangehouden

In de strijd tegen granaatleggers kon de politie enkele aanhoudingen doen. Zo werd er een 17-jarige verdachte opgepakt voor het naar binnen gooien van een granaat bij Café in the City op het Leidseplein. Ook werd er een 21-jarige man opgepakt die volgens het OM een granaat op de brievenbus van een bestuurslid van de Nasr-moskee plakte.