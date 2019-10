Ernstig gewonde boa constrictor gedumpt in container Amsterdam

AMSTERDAM - De dierenhulpdienst in Amsterdam heeft een boa constrictor van ruim anderhalve meter gered uit een ondergrondse container in de hoofdstad. De wurgslang is daar vermoedelijk gedumpt en is ernstig gewond.

De niet-giftige slang heeft een scheur in de onderkaak opgelopen en heeft daarnaast vrijwel zeker een gebroken onderkaak, laat de hulpdienst weten. "Het was letterlijk een stinkende, smerige wond."

De hulpdienst looft een beloning van 100 euro uit voor de tip die leidt naar de eigenaar van de slang. "Voor de persoon die dit dier gedumpt heeft: heel erg bedankt! Dit dier had een redelijk goed leven kunnen krijgen als je één telefoontje had gepleegd! Ik hoop dat je NOOIT meer een dier zal kopen want je bent het absoluut niet waard!", staat op Facebook.

Verder laat de organisatie weten aangifte te doen tegen de eigenaar. "Ik zal niet snel vloeken, maar je bent een vreselijke klootzak."