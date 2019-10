Drie gewonden bij botsing tussen auto’s in Hilversum

HILVERSUM - Op de rotonde bij de Noodweg en de Utrechtseweg in Hilversum zijn gisteravond drie gewonden gevallen toen twee auto’s op elkaar botsten.

Dat gebeurde rond 23.10 uur, toen een wachtende bestuurder vermoedelijk een wagen die op de rotonde reed over het hoofd zag en het voertuig raakte in de flank. Volgens een getuige was het wegdek ook nog eens behoorlijk glad door alle regen en gevallen bladeren, waardoor de botsing een flinke impact had.

Twee ambulances hebben uiteindelijk drie inzittenden naar het ziekenhuis gebracht. De auto’s zijn afgesleept door bergers.