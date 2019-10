Bende onderschept bankpassen van inwoners IJmond en steelt duizenden euro's

IJMOND - Een gehaaide bende heeft het afgelopen voorjaar maar liefst elf bankpassen buitgemaakt van bewoners in de regio Velserbroek en IJmuiden. Nadat ieder van hen een wijziging had doorgegeven bij de bank, kwamen zowel de nieuwe betaalpas als de pincode niet thuis aan.

Vier onbekende mensen gingen er met hun geld vandoor. Ze hebben namelijk gepind met de onderschepte bankpassen. De politie heeft vanavond beelden vrijgegeven van vier verdachten in het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht.

Zo verscheen er in slecht een week tijd vier keer dezelfde man bij geldautomaten door heel het land. Hij wordt op de gevoelige plaat vastgelegd op meerdere dagen in april in Amstelveen, Almere, Haarlem en Leiderdorp. In Almere, waar bij op 14 april bij een Albert Heijn- en Jumbo-filiaal in Almere wordt gefilmd, rekende hij voor 2.000 euro aan postzegels af.

Een tweede verdachte verscheen een paar maanden eerder - in februari- voor het eerst op in Heemskerk. Een paar maanden later, op 6 april, duikt dezelfde man ook op in Hilversum om geld te pinnen. Een derde en vierde verdachte worden gespot in Bussum, Amsterdam en Almere.

De politie vraagt mensen die meer weten contact op te nemen.