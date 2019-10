Grote brand net over de provinciegrens in Lisse: "Sluit ramen en deuren"

LISSE - Er is een grote brand uitgebroken in een bedrijfspand aan de Akervoorderlaan in Lisse, net over de grens met Noord-Holland. Een woordvoerder van de brandweer vertelt aan Omroep West dat de vlammen uit het pand slaan, het dak is ingestort en dikke rookwolken richting het zuiden trekken.

Het gaat om een bedrijfspand van GPEX copier Import/Export. Het pand lijkt verloren. "Het gaat om een loods van 25 bij 15 meter en hij staat van voor tot achter volledig in de brand", aldus de brandweer.

Veel rookontwikkeling

De brand is vanuit de verre omgeving te zien. Over eventuele gewonden kan de woordvoerder nog niets zeggen. "Er is echt heel veel brand", zegt de eigenaar van de kringloopwinkel tegenover het betreffende pand. "Het pand staat echt in lichterlaaie en er is heel veel rookontwikkeling."

"Er is een mogelijkheid dat er asbest is vrij gekomen, maar dat wordt nog onderzocht", zegt de brandweer.