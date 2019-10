Bodybuildster Femke (31) wil winnen op belangrijkste wedstrijd in Las Vegas

AMSTERDAM - Ze was al wereldkampioen natural bodybuilden 2018 en traint nu voor de grootste wedstrijd in haar sport: de Natural Olympia in Las Vegas. Voor de 31-jarige Femke Bouwmeester uit Amsterdam is het hard werken. Van anabolen moet ze niets hebben. Het gaat haar om de ultieme uitdaging van haar eigen kunnen.

Van jong af was Femke sportief en droomde ze van een internationale sportcarriére. Toen ze 5 jaar geleden op reis door Australie een paar bodybuilders ontmoette, viel het kwartje. "Toen dacht ik: dat vind ik wel heel mooi", vertelt Femke. "Ik heb ooit een keer op MTV Made een foto gezien van een bodybuildster en dat vond ik zoveel kracht uitstralen, dat ik dacht: dat wil ik eigenlijk ook wel."

Metamorfose

In twee jaar tijd onderging ze een metamorfose. Ze ging meedoen aan wedstrijden en won in 2018 het NK en het WK natural bodybuilden. Trainen doet ze een half uur tot anderhalf uur per dag. Dat lijkt niet veel. "Maar de intensiteit is heel hoog", zegt Femke. "Je moet ook goed kunnen herstellen en met een fulltime baan erbij zit méér er niet in."

Het is genoeg om een goeie kans te maken op de titel. 16 november is het zover. En ze doet er alles voor. Een streng dieet met veel groenten vis en rijst, extra proteïnen en voedingssupplementen. En alles, tot aan de koffiemelk aan toe, wordt afgewogen. "Het fascineert me, je kunt zoveel met je lijf, in combinatie met mentaal, voeding en rust. Je kunt zoveel neerzetten. Het is een soort van kunstvorm om je lijf zo te shapen."