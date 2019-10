Rechter legt bouw McDonald's bij Muiden stil na fout gemeente

MUIDEN - De werkzaamheden voor de bouw van een McDonald's in Muiden zijn door de rechter voorlopig stilgelegd. De gemeente Gooise Meren had onterecht de bouw al toegestaan, terwijl er nog bezwaar mogelijk was. Zo bleek tijdens de rechtszaak in Utrecht over de bouwvergunning.

Het nieuwe fastfoodrestaurant is al enige onderdeel van een geschil tussen de gemeenten en omwonenden. Het restaurant komt op parkeerplaats de Hackelaar langs de A1, maar de bouw had nog niet mogen starten.

De werkzaamheden begonnen eind september, een dag voordat de gemeente besloot de vergunning af te geven. Dat blijkt nu niet één dag te vroeg, maar anderhalve maand te vroeg. Gooise Meren had namelijk nog zes weken de kans moeten geven om bezwaar te maken tegen de vergunning. Dat heeft de gemeente verzuimd in de vergunning op te nemen.

Dus greep de rechter in en legde hangende de rechtszaak een bouwstop op. Volgens de advocaat van de projectintwikkelaar was dat een klap. “Er was even paniek op de werkvloer als de gemeente het ene zegt en de rechtbank het andere.”

De rechter is kritisch over de wijze waarop de vergunning is opgesteld. "De besluitvorming van het college mag wel wat duidelijker." Voor de gemeente is het een tik op de vingers. Juridisch adviseur van de gemeente Gooise Meren Sandra van Kordelaar erkent dat dat het beter had gemoeten. "Dat is iets waar we in toekomst beter op moeten letten."

Voor McDonalds betekent het besluit van de rechter vertraging. "Dat is een tijdelijke tegenslag", reageert Marc de Kemp namens de fastfoodketen. "We calculeren altijd in dat mensen bezwaar maken. Vandaar dat we altijd in overleg proberen te blijven met omwonenden zodat zo'n bouwstop zo kort mogelijk is."



Niet voldaan aan bestemmingsplan

Het stilleggen van de bouw is een kleine overwinning voor de omwonenden, die de rechtszaak hebben aangespannen. Zij vinden dat de gemeente de bouwvergunning überhaupt nog niet had mogen verlenen. Volgens het bestemmingsplan moet er voor er gebouwd mocht worden eerst een groene afscheiding van bomen en struiken gemaakt worden tussen de parkeerplaats en het vestingstadje. Daar was nog niet aan voldaan. "Het betekent dat wij vanuit onze tuin gaan uitkijken op het restaurant van 9 meter hoog en 30 meter breed", vertelt Albert Adams namens de Muiders.



De rechter laat ook doorschermeren ook op dit vlak vraagtekens te zetten bij de volgorde die de gemeente hanteert bij de vergunningverlening en ze stelt kritische vragen aan de gemeente. "We moeten vaststellen dat er iets niet is goed gegaan", concludeert ze. Met als mogelijke consequentie, in het geval de rechter de Muiders in het gelijk zou stellen, dat de bouw langer stil komt te liggen. Dit blijkt de inleiding voor een spoedoverleg tussen alle partijen buiten de rechtszaal, wat uiteindelijk leidt tot de afspraak dat de omwonenden de komende twee dagen een voorstel doen om tot een oplossing te komen.



Hogere struiken

"We zullen met elkaar afspreken dat de struiken hoger zullen worden dan oorspronkelijke de bedoeling was", zo legt de jurist van de omwonenden Bibi Krot uit. Van Kordelaar beaamt namens de gemeente dat ze de bewoners tegemoet wil komen. "Niet in alles denk ik, maar we doen ons best", zegt ze. Zo wil Goosie Meren de meeste bomen dit jaar nog planten, terwijl een deel van de bomen pas in 2021 zou worden neergezet.



Als de gemeenten en omwonenden er inderdaad uitkomen, worden de juridische procedures gestopt. De fastfoodketen hoopt dan wellicht volgende week weer te kunnen gaan bouwen, als de bezwaarperiode dan ook écht is afgelopen. Het restaurant heeft ook enige haast, want het wil nog eind dit jaar de deuren openen.