Politie over zaak Robin Martens: "Hinderen agent is strafbaar feit"

CASTRICUM - De politie heeft gereageerd op de arrestatie van actrice Robin Martens tijdens de uitgaansnacht afgelopen zaterdag in Castricum. "Dit soort extra geweld hoort er gewoon niet bij."

Dat zegt Ruud Verkuijlen van landelijk programmamanager agressie en geweld bij de politie tegen RTL Nieuws vandaag.

Het was een heftige uitgaansnacht afgelopen weekend. De politie arresteerde een 17-jarige jongen uit Heemskerk omdat hij met een rambo-mes stond te zwaaien en de 27-jarige Robin Martens uit Castricum werd aangehouden omdat zij een agent zou hebben mishandeld.

Lees ook: Emotionele Robin Martens over aanvallen agent: "Vriend heeft hersenschudding door politie"

Gisteren deed de actrice een emotioneel interview bij het programma van Beau van Erven Dorens. "Ja, ik heb geschreeuwd. Ik ben een emotioneel mens en kan niet tegen onrechtvaardigheid. Ik kom altijd op voor dieren en mensen", zegt ze in de show. "Maar ik heb de agent nooit geslagen. Echt niet." Later legt ze in tranen uit dat ze de agent alleen heeft geduwd. "Als ik boos ben, kan ik zeker gebaren hebben gemaakt. "

'Strafbaar feit'

Verkuijlen vertelt tegen de nieuwszender vandaag als reactie op het interview het volgende: "Het hinderen van een agent in functie is een strafbaar feit. Duwen kan daarbij strafbaar zijn. Het leidt namelijk enorm af van op een veilige manier ons werk kunnen doen."

In november doet Martens haar verhaal aan het Openbaar Ministerie.

Lees ook: Robin Martens ontkent mishandeling agent: 'Schoot vriend instinctief te hulp'

De burgemeester van Castricum Toon Mans reageerde gisteravond tegen NH Nieuws op de gebeurtenissen in zijn gemeente. "Wanneer mensen gewoon hun werk doen en dan worden geconfronteerd met geweld, maakt mij erg verdrietig en boos", aldus Mans. De burgervader wil extra veiligheidsmaatregelen nemen.