Daley Blind vader geworden: 'papa' iets later in Valencia

AMSTERDAM - Ajacied Daley Blind is voor het eerst vader geworden. Zijn vrouw is vandaag bevallen van een zoon.

Dat meldt Ajax vanavond op hun website. Om deze reden was Blind niet eerder met de rest van selectie meegereisd naar Valencia, waar de Amsterdammers morgen hun tweede wedstrijd spelen in de groepsfase van de Champions League.

De 29-jarige Blind mist dinsdagavond de training in Estadio Mestalla. Hij meldt zich dinsdagavond wel in het hotel waar Ajax in Valencia verblijft. De Amsterdammer is woensdagavond gewoon inzetbaar.

"Het is maar goed dat Valencia een makkelijk te bereiken stad is", zei trainer Erik ten Hag vlak voor de laatste training van zijn ploeg voor het tweede duel in de groepsfase. "Maar ik ben natuurlijk heel blij voor de familie Blind. Zijn timing is ook erg goed. Hij kan vanavond vliegen en bij ons zijn."

De club feliciteert Blind op de site van de club. "Op naar een mooie tijd met jouw gezin en laten we hopen op een 3e generatie Blind in Ajax 1."