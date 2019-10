Man met schotwond overleden in Amsterdam

AMSTERDAM - Op de Buitensingel in Amsterdam is zojuist een man aangetroffen, die is overleden na één of meerdere schoten. De politie spreekt van verdachte omstandigheden en houdt rekening met een misdrijf.

Even voor half zes vanavond kwam de melding binnen dat er zou zijn geschoten op de Buitensingel. Agenten ter plaatse troffen vervolgens een zwaargewonde man aan in een auto op een parkeerplaats aan de Buitensingel. Hulpdiensten hebben geprobeerd de man te reanimeren, maar dit mocht niet baten.

Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht. Het gebied is momenteel afgezet voor politieonderzoek. De politie heeft een vermoeden wie het slachtoffer is, maar kan daar nog geen uitspraken over doen.