Demontagewerkzaamheden aan dak AZ-stadion begonnen

ALKMAAR - De demontagewerkzaamheden aan het dak van het AFAS Stadion Alkmaar zijn vanmiddag begonnen. Het plan werd gisteren door de gemeente goedgekeurd.

Volgens de planning gaat het ongeveer zes tot acht weken duren totdat driekwart van het dak is verwijderd. In eerste instantie worden de zonnepanelen eraf gehaald. Daarna wordt de rest van het dak verwijderd.

AZ hoopt nog voor de winterstop weer in het eigen stadion te kunnen spelen. Dat schreef de directie van de Alkmaarse club vorige week in het jaarverslag, waarin AZ ook een winst van 8 miljoen euro presenteerde. Begin augustus stortte tijdens een storm een deel van het dak van het AFAS Stadion in.

Ajax

Voor zondag 15 december staat de thuiswedstrijd tegen Ajax op het programma. AZ sluit de eerste seizoenshelft een week later in Rotterdam af tegen Sparta.