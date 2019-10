Week tegen Eenzaamheid: "Je moet ook zelf initiatief nemen"

OOSTKNOLLENDAM - Rie (84) uit Oostknollendam is al 27 jaar weduwe, maar eenzaam is zij allerminst. Deze week, tijdens de Week tegen Eenzaamheid, wil zij laten zien dat je als oudere niet in een isolement hoeft te raken.

"Ik verveel me nooit", vertelt Rie. Dagelijks zorgt ze dat ze onder de mensen is. Klaverjassen, koffie schenken in het dorpshuis, naar de voetbalclub: achter de geraniums zitten zal ze nooit doen. En dat wil Rie ook aan anderen meegeven.

Lees ook: De gemeente Hoorn gaat de komende jaren in gesprek met inwoners over eenzaamheid

Veel mensen in Nederland voelen zich regelmatig eenzaam, zo ook in Zaanstad. "Als je kijkt naar de cijfers dan zie je dat 41 procent van de Zaankanters zich eenzaam voelt, en acht procent ernstig eenzaam", aldus wethouder Songül Mutluer. Daarom worden deze week tal van activiteiten georganiseerd om mensen met elkaar te verbinden.

Lees ook: Verpleegkundige opent zelf minidorpje voor ouderen in strijd tegen eenzaamheid

Volgens Rie moet je vooral niet bij de pakken neer gaan zitten. "Daar koop je niets voor. Bel iemand op, kom koffie drinken. Je moet ook zelf initiatief nemen!"