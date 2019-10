Wie helpt 'de geheime boodschap' van verzetsstrijdster Antoinette Offers te ontcijferen?

HAARLEM - Het woord 'bedreigd' is duidelijk te lezen, maar wat bedoelde de Haarlemse Antoinette 'Netty' Offers met al die tientallen andere krabbeltjes? Haar dochter, Mirjam Vrees, vond het volgeschreven stuk papier onlangs in een dagboek van haar, inmiddels overleden, moeder. "Ik wil gewoon weten wat het betekent."

Mirjam heeft een tafel vol oorlogsdocumenten van haar ouders op tafel liggen. In haar handen heeft ze het bewuste 'geheimzinnige' stuk tekst. "Het is geschreven in steno, in snelschrift. Ik heb er zelf nooit voor geleerd, dus kan het ook niet ontcijferen."

Koerierster

Antoinette 'Netty' Offers was tijdens de oorlogsjaren lokettiste op het treinstation van Haarlem. Daarnaast bracht ze als koerierster, op haar fiets, illegale bladen rond in de stad. Na de bevrijding ging ze 'bovengronds' en sloot zich aan bij de BS, de Binnenlandse Strijdkrachten. Daar leerde ze ook Mirjam's vader kennen, die ook in het verzet had gezeten. Beiden, maar vooral Antoinette, verzamelden veel documenten uit de oorlogsjaren. Ze hield heel nauwkeurig dagelijks een dagboek bij, over haar belevenissen in het verzet, maar ook over de ontwikkelingen op en rond het station.

Bewondering

Thuis werd er niet veel meer over de oorlog gesproken. Nu het komend jaar 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd, dook Mirjam onlangs nog eens het archief van haar ouders in. "Het is heel mooi dat onze beide ouders in het verzet hebben gezeten, daar hebben we ontzettend veel respect en bewondering voor." Maar waarom haar moeder alles heeft bewaard van die jaren en al haar ervaringen op papier zette? "Daar kan ik je nog steeds geen antwoord op geven", zegt Mirjam.



Hulp

"Het intrigeert me verschrikkelijk wat hier staat", vertelt Mirjam als ze het over het stenoschrift van haar moeder heeft. "Zijn het aantekeningen die ze maakte bij het luisteren naar Radio Oranje? Zijn het bevelen van een leidinggevende van de Binnenlandse Strijdkrachten die ze moest notuleren?" Ze is ontzettend nieuwsgierig en hoopt dat iemand haar op weg kan helpen. "Ik zoek iemand die het steno beheerst en dan ook nog eens het handschrift van mijn moeder in steno kan duiden. Want dat is ook nog wel een 'dingetje'", lacht ze.



Kan jij Mirjam helpen met het ontcijferen van het stenoschrift van haar moeder? Laat het dan weten via internet@nhmedia.nl.