Ook kinderen steunen boerenprotest: stoet van mini-trekkers rijdt door Burgerbrug

BURGERBRUG - Tientallen peuters en kleuters op felgekleurde mini-trekkers, skelters en trapfietsen trokken vanmiddag door Burgerbrug. Op deze manier konden ook de allerkleinsten het boerenprotest een hart onder de riem steken.

"Wij hebben om ons heen heel veel agrarische sector", zo vertelt organisator Mariska van der Veld. "Heel veel boerenbedrijven en ook heel boerenkinderen."

Zo'n dertig kinderen trokken daarom in een vrolijke optocht door het dorp, compleet met overalls, kaplaarsjes én spandoeken. 'No farmers, no food' en '#boerentrots' viel er te lezen.

Protest

Ook de 'grote' boeren kwamen in actie. Tienduizenden agrariërs trokken naar Den Haag om te protesteren tegen het huidige landbouwbeleid. Ze vinden dat politici, media en activisten de laatste jaren een negatief beeld over boeren hebben geschetst en dat ze ten onrechte zijn neergezet als dierenmishandelaars en milieuvervuilers.

Inmiddels is het Malieveld weer zo goed als leeg en trekken de boeren weer naar huis. Naar verwachting levert dat een pittige avondspits op.