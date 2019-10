Opnieuw zware avondspits door slecht weer: lange files op ring A10 en A9

NOORD-HOLLAND - Wie vanavond naar huis moet rijden, moet opnieuw rekening houden met flinke vertragingen. Vanochtend was het al een chaos op de weg door slecht weer, demonstrerende boeren en ongelukken en ook nu is het ellende op sommige snelwegen in de provincie.

Vooral op de wegen rondom Amsterdam is de chaos groot. Bijna de volledige ring staat vast en ook op omliggende snelwegen als de A9 staan forse files.

Demonstrerende boeren naar huis

Wat ook opnieuw problemen veroorzaakt, zijn de naar huis trekkende boeren. Zij zullen, na een demonstratiedag op het Malieveld in Den Haag, weer naar huis rijden over de snelweg. Dat doen ze met een veel lager tempo dan normale auto's, wat zorgt voor extra vertraging.

Hoewel de ochtendspits chaotisch was, kwam dit niet per se door de actie van de boeren. In Noord-Holland was het vanochtend vooral druk op de A7. Niet vanwege het protest, maar vanwege ongelukken en een pechgeval.

Pechgeval

Langs de A7 bij Purmerend stond een vrachtwagen met dakkapel op de linkerrijstrook stil. De vertraging liep op het hoogtepunt op tot anderhalf uur.