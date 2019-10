Politie Amsterdam vindt gigantisch bedrag bij oprollen drugsnetwerk: 12,8 miljoen euro

AMSTERDAM - De politie is erin geslaagd om een groot drugsnetwerk op te rollen. Bij huiszoekingen in Amsterdam troffen rechercheurs ruim 12,8 miljoen euro aan: het gaat om een van de grootste vangsten van cash geld ooit in Nederland.

In totaal zijn er zeven verdachten aangehouden. Het gaat om twee mannen uit Albanië, een man en twee vrouwen uit Colombia, een man uit Nieuw Zeeland en een man uit Marokko.

Arrestatieteams hebben de verdachten op vier locaties aangehouden. Daarnaast zijn er vijf woningen doorzocht, waar enorme bedragen aan cash geld werden gevonden.

52-jarige Colombiaanse vrouw

De politie kwam de groep op het spoor na informatie over drugshandel vanuit Colombia. De bende zou volgens justitie geleid worden door een 52-jarige Colombiaanse vrouw.

"Drugsbendes verdienen enorm aan cocaïnehandel, dit is ondermijning ten top. Verdachten leven helemaal onder de radar en hebben veel dure panden in gebruik", stelt Olivier Dutilh, chef van de regionale recherche in Amsterdam. "Ik ben trots op de vele collega's die meewerkten aan dit onderzoek. We hebben nu zeven verdachten aangehouden, maar ik sluit niet uit dat er nog meer zullen volgen."