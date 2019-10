Politie controleert met speciale camera's op appen en bellen achter het stuur

EEMNES - Appende en bellende automobilisten hebben een grotere kans om betrapt te worden. Vanaf vandaag zet de politie speciale camera's in om automobilisten te spotten en te bekeuren.

Eén van de eerste controles met de camera was vanmiddag op de snelweg ter hoogte van Eemnes. De komende dagen zal de camera veel vaker opduiken, zo laat een woordvoerder van de politie weten.

Vooral op wegen in 't Gooi is de kans groot dat je gecontroleerd wordt: van de twee speciale camera's die er nu in Nederland zijn, heeft politie Midden-Nederland er één. De ander wordt verspreid over heel Nederland gebruikt.

Hoe werkt het?

De nieuwe camera fotografeert door de voorruit en zal dus vaak staan op bruggen of viaducten. De camera legt de bestuurder en het kenteken van de auto vast. Met slimme software wordt vervolgens gekeken of iemand een telefoon of bijvoorbeeld een navigatiesysteem vast heeft. Alleen het vasthouden al is goed voor een boete van 240 euro.

Alleen een foto van de overtreding is overigens niet genoeg. Een politieagent controleert alle foto's ook nog een keer. Dat voorkomt dat de camera bijvoorbeeld toch een blikje cola aanziet voor een mobiele telefoon.