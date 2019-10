KLM en bonden eindelijk akkoord over cao's

SCHIPHOL - Na een maandenlang conflict tussen de vakbonden en KLM is vandaag een akkoord bereikt voor de cao's van het grond-, cabine- en cockpitpersoneel. De bonden en de maatschappij konden tot vandaag het maar niet eens worden over de salarissen, met name van het grondpersoneel. In september werd daarom drie keer gestaakt.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

KLM is met de grondvakbonden akkoord over een loonsverhoging van 8.5 procent, waarbij de winstdelingsregeling wordt aangepast. De looptijd van de loonsverhoging is twee jaar en negen maanden. De piloten en het cabinepersoneel krijgen er in dezelfde tijd 7 procent bij.

Het grondpersoneel heeft in september het werk drie keer neergelegd met veel vertragingen en annuleringen als gevolg. Aan die stakingen had KLM miljoenen euro's schade. Het onderhandelingsresultaat moet nog worden goedgekeurd door de leden van de vakbonden. Dat moet de komende weken gebeuren.