Ontwerper en interieuricoon Jan des Bouvrie: "Wit blijft het beste"

NAARDEN - De werkruimte van ontwerper Jan des Bouvrie is ontegenzeggelijk van zijn hand: lekker wit. "Wit blijf ik het beste vinden", verduidelijkt Des Bouvrie. "Wit geeft steun aan kunst, aan bloemen en aan mensen zelf. En het allerbelangrijkste: het geeft lucht."

Biografie



Naam: Jan des Bouvrie



Geboren: Naarden, 3 augustus 1942



Beroep: interieurarchitect, ontwerper, speciaal hoogleraar



Erelijst: Cultuurprijs 1974, Stijlprijs 1990, Meubelprijs 1999

"Mijn vader en moeder hadden een goed wonen-zaak, zo heette dat vroeger. Ze hadden al hele moderne meubeltjes. Ik ben naar de Rietveld Academie gegaan. Toen ben ik, samen met mijn moeder, die winkel gaan upgraden. Hadden we alles op het plein voor de winkel gezet en in de uitverkoop gedaan. Toen hebben we alleen maar neergezet wat ik mooi vond."

In de familie

"Ik had een joodse opa, die had ook al een meubelzaak." Het ontwerpen wat Des Bouvrie doet, is volgens hem dan ook genetisch bepaald. "Ik heb aan het programma Verborgen Verleden meegedaan. De familielijn gaat terug tot 1400, met schrijnwerkers en stoffenmensen. Dus het is wel degelijk dat energieën je doorgegeven worden."

Kunst

Zijn ontwerpen maakt hij tegenwoordig niet meer in schetsboeken, maar op de lege sigarendoosjes. Als Des Bouvrie er genoeg heeft, worden ze ingelijst of cadeau gedaan. Een van de inlijstingen hangt tussen de vele kunstwerken die hij bezit.

"Het leven zonder kunst is geen leven", zegt Des Bouvrie. Hij ontwikkelde een goede neus voor kunst en kocht veel werk van gerenommeerde kunstenaars op het juiste moment, toen ze nog niet zo bekend waren en hun werken nog betaalbaar waren.

"Ik had een limiet, ik wilde nooit meer dan 10.000 euro uitgeven. Er zijn sommige stukken bij die iets duurder zijn geworden. Maar daar heb ik het nooit voor gedaan. Die kan niemand van me kopen, omdat ik daar zo van hou."

