Onderzoek Rijksrecherche naar 'foute' ambtenaar Bergen jaar later nog niet klaar

BERGEN - Het strafrechtelijke onderzoek naar de ontslagen Bergense topambtenaar Van H. is nog niet afgerond. Dat laat het Openbaar Ministerie weten. Het onderzoek duurt inmiddels een jaar. Wanneer het klaar is, is niet te zeggen.

De Rijksrecherche startte in oktober 2018 haar onderzoek naar de vermeende misdrijven door Eric van H. Reden voor het strafrechtelijk onderzoek waren de uitkomsten van een onafhankelijk onderzoek dat de gemeente Bergen vorig jaar liet doen naar haar ambtenaar.

De hooggeplaatste ambtenaar zou steekpenningen hebben aangenomen. Hij zou van een projectontwikkelaar die in de gemeente actief is, geld hebben geleend voor de aankoop van een huis.

Chantabel

Klokkenluider Fred Vos, van de Facebook-pagina Samen Bergen Verzetten, stelde de vermeende misstanden aan de kaak. Zo publiceerde hij de documenten van het Kadaster met de aankoopgegevens van het huis dat Van H. kocht.

Daaruit bleek dat hij in 2006 een bedrag van 165.000 euro had geleend bij een Alkmaarse projectontwikkelaar die ook bouwt in Bergen. "Het is een rentevrije en aflossingsvrije lening", aldus Vos. "Je bent op deze manier zo chantabel als wat."

Een jaar geleden werd Van H. ook door zijn werkgever op staande voet ontslagen. Dat ontslag vocht hij aan. De bestuursrechter oordeelde een maand later dat hij zijn baan niet terug kreeg: "U had de schijn van belangenverstrengeling moeten vermijden."

Van H. is een belangrijke ambtenaar die verantwoordelijk was voor een hoop projecten in de gemeente Bergen. Zo is er het plan van de '7 Dorpelingen', waarbij het centrum van Bergen wordt aangepakt. Maar hij was ook betrokken bij de bouw van de nieuwe sporthal en de fusielocatie van de voetbalclubs van Egmond.

Vervolgd?

De Rijksrecherche voert het onderzoek uit onder leiding van het OM Noord-Holland, en is daar inmiddels een jaar mee bezig. Dat het lang zou kunnen duren is 'niet ongebruikelijk in dit soort strafrechtelijke onderzoeken', liet een woordvoerder van het OM eerder weten. Uit het recherche-onderzoek moet duidelijk worden of Van H. vervolgd zal worden.