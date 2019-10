Verdachte van brute verkrachting Hoorn ontkent ondanks aantreffen DNA-materiaal

HOORN - Mourad T. ontkent dat hij de 23-jarige vrouw uit Hoorn heeft verkracht in de nacht van 1 juni aan de Holenweg. En dat is opmerkelijk, aangezien er DNA-materiaal van hem bij het slachtoffer is aangetroffen.

Vandaag was de eerste zitting tegen verdachte Mourad T. in de rechtbank van Alkmaar. Hij wordt verdacht van twee aanrandingen en de gruwelijke verkrachting van een jonge vrouw in Hoorn op 1 juni.

Al eerder veroordeeld

T. kwam halverwege 2018 vrij na een gevangenisstraf van 2,5 jaar voor de verkrachting van een 16-jarig meisje. Nog geen jaar later sloeg hij opnieuw toe. Afgelopen voorjaar vergreep hij zich aan twee jonge vrouwen die beiden alleen op de fiets zaten. Ze werden van hun fiets gesleurd, geslagen en betast.

Bij het eerste aanrandingsslachtoffer van 3 maart dit jaar, werd een klein beetje DNA van de dader aangetroffen. Dit was te weinig voor een match met de databank. Bij het tweede slachtoffer werd meer DNA van de dader aangetroffen. Dit was nog bij het Nederlands Forensisch Instituut voor onderzoek, toen hij voor de derde keer toesloeg.

Bij de verkrachting op 1 juni heeft hij het slachtoffer gedwongen tot seksuele handelingen en haar bedreigd met de woorden: "Wees stil of ik snij je keel door".

Pro-forma zitting

Vandaag was de eerste pro-forma zitting in de rechtszaak tegen Mourad T. Hierin heeft het Openbaar Ministerie toegelicht hoe het staat met het onderzoek naar de twee aanrandingen en verkrachting.

Tot nu toe heeft het OM veel bewijs tegen Mourad T. "Het DNA van de verdachte is op alle drie de slachtoffers aangetroffen", vertelt persofficier Annette van der Kooij.

Tot dusver heeft T. geweigerd mee te werken aan psychologisch onderzoek. Daarom wil het OM dat hij naar het Pieter Baan Centrum gaat. De rechtercommissaris zal daar op korte termijn een beslissing over nemen. "We willen heel graag weten of deze verdachte een stoornis heeft", aldus persofficier Van der Kooij.

19 december is de volgende pro-formazitting in deze zaak.