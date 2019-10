Bouw nieuwe ziekenhuis Hilversum begonnen

HILVERSUM - Het eerste gat voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis van Tergooiziekenhuizen in Hilversum is geboord. Het was gisteren de feestelijke start van de bouw van het ziekenhuis.

Naast het boren van het eerste gat werd een koker met daarin de symbolische belofte van Tergooiziekenhuizen om voor iedereen in de grond gestopt.

Met een druk op de knop door de burgemeesters van Hilversum, Blaricum, Huizen, Gooise Meren, Weesp en Wijdemeren en de gehele kindergemeenteraad van Hilversum werd het startschot voor de bouw van het ziekenhuis gegeven.

Eén groot ziekenhuis

Het nieuwe ziekenhuis vervangt straks grotendeels de twee bestaande ziekenhuizen van Tergooiziekenhuizen in Blaricum en Hilversum. Dat betekent dat alle zorg straks op één plek komt en patiënten niet voor de ene behandeling naar Blaricum moeten en voor een andere weer naar Hilversum.

Lange voorgeschiedenis

Het nieuwe ziekenhuis heeft een lange voorgeschiedenis. Los van dat er vele jaren gewerkt is aan de plannen, was het nieuwbouwplan nooit zonder protest. Veel bewoners rond Laren, Blaricum, Huizen en Gooise Meren zijn er niet blij mee dat het ziekenhuis uit Blaricum verdwijnt. Er wordt nog steeds gekeken om bepaalde zorgtaken toch in de buurt te houden.

De bouw van het nieuwe ziekenhuis in Hilversum gaat ongeveer drie jaar duren: in 2022 slaan de deuren van het nieuwe pand open.