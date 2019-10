Drie bankjes geplaatst op bijzondere plekken in de Wieringermeer: "Het werkt nu al"

WIERINGERMEER - Het Historisch Genootschap Wieringermeer heeft samen met lokale sponsors en de afdeling Kernbeheer Hollands Kroon drie bankjes geplaatst op plekken met een bijzonder verhaal over de regio. Bij de locaties zijn informatieborden geplaatst die uitleg geven.

Eén van de bankjes staat bij 'Het gat in de dijk'; de plek waar de Duitsers in april 1945 met explosieven een gat in de dijk bliezen en zo de Wieringermeer onder water zetten. "De bankjes staan net, maar het werkt nu al", zegt Ina Hoogenbosch van het Genootschap. "De eerste mensen gingen er meteen zitten."

Verhalen en foto's

Op de bankjes zijn informatieborden geplaatst die het lokale verhaal vertellen. Daarop zijn ook foto's te zien van Leen Kuiper en Hoogenbosch zelf. Ook is er een QR-code te scannen die je op de site van het Genootschap brengt, waar bijvoorbeeld filmpjes te zien zijn.

"Een ander bankje staat bij Het Bos Roept, bij Slootdorp. Daar wordt het verhaal verteld over de kanalen in de Wieringermeer", legt Hoogenbosch uit. "Op het informatiebord zijn ook prachtige foto's van dieren te zien, die zijn te vinden in en om het bos."

Het derde en voorlopig laatste bankje staat bij het Briekse Bosje bij Middenmeer. Op het informatiebord valt te lezen waar die bijzondere naam vandaan komt. "We houden het nu even bij deze drie bankjes. Als ze goed gebruikt gaan worden, en daar ziet het wel naar uit want de mensen gaan er meteen zitten, gaan we nadenken of er meer moeten komen."