Schiphol koopt klein vliegveld op Tasmanië

SCHIPHOL - Schiphol Groep, het bedrijf achter de gelijknamige luchthaven in de Haarlemmermeerpolder, wil samen met een investeringsmaatschappij een meerderheidsaandeel nemen in een vliegveld op Tasmanië.

Het gaat om het Hobart International Airport. Het vliegveld is het op acht na drukste vliegveld van Australië, met zo'n 2.7 miljoen passagiers per jaar.

Samen met de investeringsmaatschappij heeft Schiphol straks 70 procent van de aandelen in handen. Als de deal rond is, verdelen Schiphol en de investeringsmaatschappij de buit. Beide bedrijven krijgen dan 35 procent van de aandelen.

Schiphol is niet alléén Schiphol

Schiphol Groep is al eigenaar van Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport. Ook heeft het 51 procent van de aandelen van Eindhoven Airport in handen.

In het buitenland is Schiphol onder meer eigenaar van een terminal van John F. Kennedy International Airport bij New York.