Oudorpers moeten het voorlopig nog doen met zelfde drie deuntjes uit carillon

ALKMAAR - Inwoners van Oudorp zitten voorlopig nog opgescheept met dezelfde drie liedjes die het carillon in de Alkmaarse wijk kan spelen. Eerder beklaagden ze zich over het beperkte repertoire: ieder half uur wordt daar één van drie beschikbare liedjes gespeeld en daar hebben de Oudorpers het een beetje mee gehad.

De Alkmaarse stadsbeiaardier Christiaan Winter is benaderd met het verzoek het repertoire te vervangen of uit te breiden. Die bleek echter wel bereid, maar niet in staat de wens in te willigen. De computer die de deuntjes verzorgt, stamt al uit 1992 en bleek toe te zijn aan een update die niet meer leverbaar is.

De enige oplossing is daarom het vervangen van de computer. De daarvoor beschikbare fondsen zijn echter al opgebruikt, maar de gemeente heeft toegezegd de vervanging van de computer op de begroting van 2020 te zetten.

De nieuwe computer, die ergens in de eerste maanden van komend jaar geplaatst kan worden, is op afstand te bedienen zodat ook het repertoire makkelijker aan te passen of uit te breiden is, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Eerder maakten wij onderstaande video in Oudorp: