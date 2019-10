Buurman bij de pinken, blust autobrand in Hippolytushoef nog vóór brandweer

HIPPOLYTUSHOEF - Een oplettende buurman heeft vanmorgen in de Jasmijnstraat in Hippolytushoef eigenhandig een brandje in een auto geblust.

Rond 8.30 uur kreeg de brandweer de melding van de brand. Nog vóór de hulpdiensten ter plaatse waren, schoot een buurman te hulp en bluste de brand.



De auto bleek vlam te hebben gevat. Mogelijk heeft de scherpe buurman het blauwe emmertje op de foto gebruikt bij de brand.