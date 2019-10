Overlast door boerenprotest valt mee: vooral druk door ongelukken

AKERSLOOT - De overlast door het boerenprotest op de snelwegen valt mee. Hoewel er landelijk gezien sprake is van chaos, lijken de problemen zich in Noord-Holland te beperken tot drukte bij de Noordzeekanaaltunnels.

Rond 7.30 uur trokken de boeren met tractoren bij Akersloot de A9 op. De boeren rijden langzaam op één rijstrook, waardoor het overige verkeer kan doorrijden. Rond 8.00 uur reden de boeren onder politiebegeleiding door de tunnels.

De boeren vervolgen hun route via binnenwegen naar Den Haag, waar boeren uit heel Nederland verzamelen voor het protest. Hierdoor loopt het verkeer in vrijwel de hele randstad vast. Vooral bij Utrecht en Den Haag is het aansluiten geblazen.

Volgens de ANWB stond er rond 8.30 uur liefst 1.110 kilomter file: de drukste ochtendspits ooit. Rijkswaterstaat en de ANWB waarschuwde al voor een drukke ochtendspits door de protesten en de regen.

Gisteravond vertrokken de boeren al - onder applaus - vanaf Texel. De boeren protesteren tegen de in hun ogen groeiende overheidsbemoeienis. De afgelopen jaren hebben de boeren hun bedrijfsplannen steeds al moeten bijstellen vanwege veranderingen in de fosfaat-regelgeving en de melkquota.

Het laatste dossier gaat over de stikstofproblematiek. Die zou grotendeels door de boeren opgelost moeten worden, adviseerde een commissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes recent.

Vooral druk op A7 en A1

In Noord-Holland was het vanochtend vooral druk op de A7. Niet vanwege het protest, maar vanwege ongelukken en een pechgeval.

Langs de A7 bij Purmerend stond een vrachtwagen met dakkapel op de linkerrijstrook stil. De vertraging liep op het hoogtepunt op tot anderhalf uur.

De chaos is het grootst bij Utrecht. Op de A1, richting Amsterdam, is bij Hilversum-Noord de vertraging opgelopen tot tachtig minuten. Ook bij Den Haag loopt het verkeer compleet vast.