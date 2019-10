Emotionele Robin Martens over aanvallen agent: "Vriend heeft hersenschudding door politie"

CASTRICUM - Vele ogen waren gisteravond gericht op op de talkshow Beau op RTL 4, waar Robin Martens met advocaat Peter Plasman haar kant van het vechtverhaal in Castricum vertelde. Ze werd zaterdagnacht aangehouden omdat ze een agent zou hebben mishandeld. In tranen vertelt ze: "Ik zag hoe mijn vriend Bas werd mishandeld door de politie en ging toen inderdaad impulsief en schreeuwend op de agent af. Maar ik heb hem nooit geslagen."

Het was een heftige uitgaansnacht afgelopen weekend. De politie arresteerde een 17-jarige jongen uit Heemskerk omdat hij met een rambo-mes stond te zwaaien en de 27-jarige Robin Martens uit Castricum werd aangehouden omdat zij een agent zou hebben mishandeld.

NH Nieuws kreeg kort na de berichtgeving van Shownieuws dat het om actrice Robin Martens zou gaan een video in handen waarop de chaotische vechtpartij te zien is. Tot die tijd had haar management de vragende media afgedaan met 'het is een storm in een glas water', maar op de beelden was een boze Martens te zien. Bekijk de video hier:

"Ja, ik heb geschreeuwd. Ik ben een emotioneel mens en kan niet tegen onrechtvaardigheid. Ik kom altijd op voor dieren en mensen", zegt ze tegen presentator van. "Maar ik heb de agent nooit geslagen. Echt niet."

Gezellige avond

Ze vertelt uitvoerig hoe de vechtpartij volgens haar tot stand kwam. "Ik woon al vier jaar in Castricum en was wat gaan drinken. Het was een gezellige avond en we waren niet dronken; ik had een paar biertjes op. Toen we, mijn goede vriend Bas en ik, buiten kwamen, zagen we dat er wat aan de hand was."



Daarmee doelt de actrice op de arrestatie van een 17-jarige Heemkerkse jongen, die volgens de politie zou hebben staan zwaaien met een rambo-mes. "Dat wisten wij op dat moment niet. Dat was daarvóór al gebeurd." Toen vroeg een vriendin aan haar vriend Bas of hij aan de politie wilde vragen wie er werd gearresteerd.

'Rot op'

Dat deed hij, aldus Martens. Daarop kreeg hij een 'rot op' te horen van de agent. "Bas heeft zich toen omgedraaid en is weggelopen. Vervolgens pakte de politieagent hem van achter en werkte hem naar de grond." Daar zou haar vriend meerdere klappen in zijn gezicht hebben gehad.

Daarop is Martens 'impulsief' op de agenten afgestormd. "Iemand van wie ik hou, werd toegetakeld door de politie", vertelt ze huilend. "Als ik boos ben, kan ik zeker gebaren hebben gemaakt, maar ik heb hem alleen geduwd. Als ik de agent op enige manier bang heb gemaakt, bied ik daarvoor mijn excuses aan."

Ze zegt vervolgens zich wel af te vragen of de politie dan ook excuses maakt voor het aanvallen van haar vriend. "Bas heeft een hersenschudding en een blauwe wang door de agent."

Advocaat

Meerdere malen oppert Van Erven Dorens dat het misschien een idee is dat Martens naar haar woonplaats Castricum moet gaan om symbolisch excuses te maken. Daarop reageert haar advocaat Peter Plasman: "Excuses voor wat dan precies?" Hij vindt de berichtgeving van de politie na het incident niet stroken met de videobeelden. "Zij spreken over drie klappen in het gezicht en dat zie ik niet terug. Daarnaast is Robin kort na verhoor alweer heengezonden; dat is ook geen gewone procedure bij een mishandeling van een agent."

In november doet Martens haar verhaal aan het Openbaar Ministerie.

De burgemeester van Castricum Anthonie Mans reageerde gisteravond tegen NH Nieuws op de gebeurtenissen in zijn gemeente. "Wanneer mensen gewoon hun werk doen en dan worden geconfronteerd met geweld, maakt mij erg verdrietig en boos", aldus Mans. De burgervader wil extra veiligheidsmaatregelen nemen.