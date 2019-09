Bijeenkomst voor journalisten na liquidatie advocaat Wiersum

AMSTERDAM - Journalisten die direct of indirect betrokken zijn bij verslaggeving rond zware criminaliteit en de georganiseerde misdaad, kunnen hun ervaringen binnenkort delen tijdens een bijeenkomst met vakgenoten. Aanleiding is de moord op Derk Wiersum.

De advocaat werd bijna twee weken geleden doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. De bijeenkomst wordt geleid door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Dat is vandaag afgesproken tijdens overleg tussen minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Genootschap van Hoofdredacteuren. "De minister heeft in het gesprek onderstreept dat hij groot belang hecht aan het feit dat alle bij dit soort zaken betrokken beroepsgroepen hun werk moeten kunnen blijven doen", aldus voorzitter Marcel Gelauff van het genootschap.

Risico's in kaart brengen

De bijeenkomst, waarvoor nog geen exacte datum en locatie bekend zijn, is er op gericht om risico’s verder in kaart te brengen. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om (foto)journalisten en cameramensen veiliger hun werk te kunnen laten doen.