Zedenverdachte Keith Bakker zet verklaring online van 142 pagina's

AMSTERDAM - Voormalig verslavingsgoeroe Keith Bakker (58) moet zich morgen bij de Amsterdamse politie melden. Bakker weet nog niet precies waarvan hij wordt verdacht, maar zegt wél zeker te weten wie er een klacht tegen hem ingediend heeft. Het zou gaan om een jong meisje waarmee hij enige tijd een relatie had.

Dit weekend werd bekend dat Bakker opnieuw wordt verdacht van een zedendelict. Ook zou hij zijn beroepsverbod van tien jaar hebben overschreden.

Zelf denkt de voormalige therapeut dat de klacht afkomstig is van een ex-vriendin, waarmee hij eind 2017 een relatie kreeg. Het meisje was toen 18 jaar oud.

Verklaring van 142 pagina's

Morgen moet Bakker een verklaring afleggen aan de politie. Maar daar lijkt hij niet op te kunnen wachten. Inmiddels staat er een statement op zijn website, dat 142 pagina's beslaat.

Hiermee wil Bakker zijn onschuld bewijzen, vooral omdat hij naar eigen zeggen weinig vertrouwen heeft in de rechtsstaat en de media. Daarom deelt hij meerdere intieme gesprekken met zijn ex-vriendin en een brief die zij zou hebben geschreven.

Het meisje verklaart daarin volgens Bakker dat hij nooit haar hulpverlener was en dat ze pas een relatie kregen nadat ze 18 jaar werd. Ze paste destijds op zijn kinderen, zo staat er geschreven.

Meer zedendelicten

Bakker is eerder veroordeeld voor zedendelicten. In 2012 moest de voormalig therapeut vijf jaar de cel in en kreeg hij een beroepsverbod opgelegd. De rechter oordeelde namelijk dat hij zich schuldig had gemaakt aan meerdere verkrachtingen van vrouwen en meisjes die hij behandelde in zijn afkickkliniek. Een aantal van zijn slachtoffers was minderjarig.

Uiteindelijk heeft Bakker 30 maanden van zijn celstraf uitgezeten, zo staat op zijn website. In 2013 was hij weer op vrije voeten. Bakker's ex-vriendin zou nu 'zijn verleden gebruiken om hem te kunnen beschuldigen van een illegale handeling', staat op zijn website.