Eerste demonstrerende boeren vertrokken naar Den Haag: "We gaan tegengas geven"

TEXEL - De eerste demonstrerende boeren zijn vanavond onder grote belangstelling vanaf Texel met de trekker vertrokken naar Den Haag. Ze protesteren tegen het huidige overheidsbeleid en eisen vanuit de regering duidelijkheid over het reilen en zeilen in hun sector.

Al toeterend vertrok een groep van zo'n vijftien trekkers richting het zuiden. "We zouden eerst maar met vijf gaan, maar het zijn er veel meer geworden", vertelt een van de boeren. "Dat is mooi. Er wordt veel te vaak over ons geluld, nou willen we tegengas geven."

NH Nieuws was erbij toen de eerste boeren koers zetten richting Den Haag:



Dat lukt niet voor iedereen, want ook de dagelijkse werkzaamheden gaan door. "Ik moet hier blijven, ik moet zo terug naar de boerderij. Er heeft een koe gekalfd dus. Maar ik laat het in goede handen achter!"

Veranderende regelgeving

Vanuit meerdere plaatsen in Noord-Holland zullen ook morgen boeren per trekker, bus of caravan naar Den Haag rijden om te demonstreren. "Het is nu of nooit", zegt Barry van der Burg uit Wieringerwerf, één van de boeren die morgen mee gaat doen aan het protest. De overheid zit hem steeds meer in de weg bij zijn bedrijfsvoering: "De steeds veranderende regelgeving. Het constant moeten bijschakelen, het steeds moeten bijstellen..."

Lees ook: Boeren gaan morgen per trekker of bus protesteren in Den Haag: "Klaar met brandbluspolitiek"

Fosfaat en melk

De afgelopen jaren hebben de boeren hun bedrijfsplannen steeds al moeten bijstellen vanwege veranderingen in de fosfaat-regelgeving en de melkquota. Het laatste dossier gaat over de stikstofproblematiek. Die zou grotendeels door de boeren opgelost moeten worden, adviseerde een commissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes recent.