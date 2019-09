UMC Amsterdam vanaf morgen volledig rookvrij

AMSTERDAM - In navolging van het OLVG West en het Antonie van Leeuwenhoek wordt ook het Amsterdam UMC officieel rookvrij. Vanaf 1 oktober mag er rondom het ziekenhuis niet meer worden gerookt. Het UMC wil zo bijdragen aan een gezonde omgeving voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

"In het ziekenhuis worden we iedere dag geconfronteerd met de ellende die roken en nicotineverslaving veroorzaakt. Wij zien de mensen die er ziek van worden en de mensen die er dood van gaan, dus daar willen we wat aan doen", vertelt Luc van Lonkhuijzen, arts in het UMC. Samen met Jentien Vermeulen vond hij dat het niet langer kon en startte het rookvrije beleid.

Om rokers te stimuleren, motiveert en ondersteunt het UMC mensen bij het stoppen met roken. Zo hebben ze voor patiënten nicotinevervangers en bieden ze begeleiding aan om te stoppen met roken. "We zien al dat mensen zich aanmelden om te stoppen met roken. De eerste medewerkers zijn al gestopt met roken en die zullen we ook het komende jaar verder ondersteunen", aldus Jentien.

Terreincoaches

Om rokers erop te attenderen dat er vanaf 1 oktober niet meer rondom het ziekenhuis gerookt mag worden, staan er 'terreincoaches'. Zij vertellen de mensen dat dit voortaan op een andere plek moet. "We lopen naar rokers toe en vertellen dat ze per 1 oktober niet meer rondom het ziekenhuis mogen roken", vertelt terreincoach John van der Wurf.

Het UMC wil dat het ziekenhuis een zo gezond mogelijke omgeving is voor iedereen. Met dit rookvrije beleid hopen ze dit te kunnen bereiken. John ziet nu al dat het een positief effect heeft en dat mensen positief reageren. "Dit initiatief gaat zeker effect hebben. Ik zie nu al bij mensen die bijvoorbeeld na een paar dagen terugkeren naar het ziekenhuis dat ze niet meer roken en ik ze niet meer er op aan hoef te spreken."