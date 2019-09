Buurtbus botst in Schoorl: slachtoffer gewond naar ziekenhuis

SCHOORL - Een buurtbus en een personenauto zijn vanmiddag op de Duinweg in Schoorl gebotst. Volgens een omstander is een persoon naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet bekend wat de aard van de verwondingen van het slachtoffer is. Ook is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Beide voertuigen zijn door een berger meegenomen.