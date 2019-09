Fietsmaatjes maken zich zorgen over opgepakte 'spion' in Egypte: "Hij is een wereldgozer"

BERGEN - De Bergenees Patrick Smit hoopt dat zijn fietsmaatje Pieter Bas H. weer snel terug naar huis komt. De Nederlander zit sinds twee weken vast in een cel in de Egyptische hoofdstad Caïro op verdenking van spionage. De Amsterdammer was zijn drone aan het testen bij een hotel en de lokale autoriteiten hebben hem hierop aangehouden. "Hij was gewoon z'n nieuwe gadget aan het testen."

Patrick en Pieter Bas kennen elkaar van een fietsclubje in Bergen. Een keer in de week spreken ze met elkaar of om door te provincie te mountainbiken. De passie voor fietsen delen ze nu zo'n drie jaar met elkaar en ze gaan zelfs samen op vakantie. "De laatste vakantie was afgelopen winter op Ibiza. Pieter is echt een wereldgozer. Zo'n iemand die iedereen wil helpen", vertelt zijn vriend Patrick tegen NH Nieuws.

Lees ook: Amsterdammer vast in Egypte voor vliegen met drone

Smit hoorde een aantal dagen geleden het slechte nieuws van zijn fietsvriend. Egyptische agenten hebben Pieter Bas op 22 september aangehouden toen hij meerdere beelden met zijn drone aan het maken was. Hij wordt ervan verdacht zich bezig te houden met spionagepraktijken. Maar volgens zijn vriend Patrick was hij "alleen maar zijn dronegear aan het testen".

Drone

"Pieter is bezig met een rondreis door Afrika met de motor. Dit was altijd al een grote droom van hem. Om zijn reis vast te leggen heeft hij de opname-apparatuur meegenomen", legt Patrick uit. De Bergenees heeft hem voor het laatst nog persoonlijk gesproken via Whatsapp. "Hij stuurde mij een panoramafoto van Caïro. Er was toen nog niks aan de hand. Daarna werd het stil."

Fietsmaatje Patrick vindt het vooral erg vervelend voor Pieter Bas, omdat de reis juist een nieuw hoofdstuk was voor een paar rotjaren voor de Amsterdammer. "Vijf jaar geleden is hij aangereden door iemand op een elektrische fiets. Daardoor kan hij al enige tijd zijn werk als tandarts niet meer uitvoeren. Na jarenlange onderhandelingen heeft hij daar dit jaar een flinke vergoeding voor gehad en dat wilde hij besteden aan een lange reis in Afrika, om zijn hoofd weer leeg te krijgen", legt Patrick de situatie uit.

Lees ook: Familie van Amsterdamse 'droneverdachte' Egypte gaat uit van groot misverstand

De Bergenees hoopt dat Pieter Bas snel weer op vrije voeten staat. "Dan kan hij zijn reis weer voortzetten."

Rellen in Egypte

Sinds vorig weekend zijn er rellen uitgebroken in Egypte. Opstandelingen demonstreren tegen president Abdel Fatah al-Sisi. Er zijn al meer dan 1.100 mensen door de politie aangehouden. Ook de familie van Pieter Bas heeft nog geen contact gehad met de Nederland, aldus Hart van Nederland. Volgens de nieuwszender is het een mysterie waar hij gebleven is.