'Slechts' 75 tractoren toegestaan tijdens boerenprotest op Malieveld: "Wij gaan gewoon!"

WIERINGERWERF - De gemeente Den Haag staat een maximum van 75 landbouwvoertuigen toe om morgen naar het Malieveld te rijden, waar een demonstratie van boeren wordt gehouden. De Noord-Hollandse agrariërs die de tocht gaan maken, laten aan NH Nieuws weten dat ze hoe dan ook gaan. "We zien wel hoe ver we komen."

De gemeente nam dit besluit na overleg met betrokkenen en de organisator Agractie. Andere demonstranten moeten hun voertuigen bij het voetbalstadion van ADO Den Haag of op het strand van Scheveningen parkeren.

Protesteren

Volgens Agractie hebben 2.200 boeren aangegeven om vanuit allerlei hoeken van Nederland met hun tractor naar Den Haag te komen om te protesteren. Onder hen ook een groot aantal boeren uit de Noordkop en andere delen van Noord-Holland.

"Ik sta pal voor het grondwettelijke demonstratierecht en heb er begrip voor dat de boeren morgen in Den Haag hun standpunten kenbaar willen maken. Het is goed dat we daar nu afspraken over hebben kunnen maken," aldus burgemeester Pauline Krikke van Den Haag.

Op de site van de organisatie hebben in totaal ruim 10.000 boeren en sympathisanten toegezegd naar Den Haag te komen voor de demonstratie.