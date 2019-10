Marianne regelt voor zoon eigenhandig kunstroute op 'zijn' woonzorgpark

JULIANADORP - Woonzorgpark Noorderhaven moest opener zijn, uitnodigender worden voor buitenstaanders. Maar hoe doe je dat? De zoon van Marianne Manshanden (62) uit Groote Keeten heeft een beperking en woont daar. Zij had een idee: maak een kunstroute op het terrein in Julianadorp. En zo geschiedde. De helft van de kunstwerken staan inmiddels op hun plek.

"Veel mensen ervaren een glazen drempel bij de ingang van Noorderhaven", vertelt Manshanden. "Ze durven het terrein niet op, bang dat het aapjes kijken wordt." Dat moest anders, vond ook de directie van het woonzorgpark van 's Heeren Loo. Maar hoe?

Vrees voor isolement

Noorderhaven biedt onderdak aan 450 mensen met een beperking en is met 900 werknemers een van de grootste werkgevers van de Noordkop. Manshanden is blij dat het er is. Haar zoon Huub (23) heeft de verstandelijke vermogens van een kind van anderhalf jaar en woont nu vijf jaar op het woonzorgpark. "Het is goed dat mensen met een beperking meer in de samenleving worden opgenomen, maar voor mijn zoon is dat niet mogelijk", zegt Manshanden. "Voor hem is dit woonzorgpark ideaal, al vreesde ik dat hij in een isolement zou raken."

Daar moest iets op worden gevonden. "In plaats van Noorderhavenbewoners in de wijk te zetten, wilde ik de omgekeerde beweging: de samenleving het terrein op zien te krijgen. Je ziet mensen met een verstandelijke handicap nauwelijks, maar ze mógen wel worden gezien. Ik wilde dus graag buitenstaanders naar het terrein 'lokken'. Klinkt een beetje gek, maar zo mag je het van mij best noemen."

En zo ontstond het idee van de kunstroute. "Als mensen weten dat er mooie kunst staat en er mooie natuur is, lopen ze misschien eerder het terrein op", legt Manshanden uit. Met Europese subsidie en lokale fondsenwerving zijn inmiddels zes van de uiteindelijk twaalf kunstwerken geplaatst. Een regionaal product, want ze zijn gemaakt door kunstenaar Rutger Jan Bredewold uit Haringhuizen en vervaardigd door steenhouwer Rob Glas uit Anna Paulowna.

Elk kunstwerk komt of staat op een kruispunt langs de hoofdwegen van het 84 hectare grote park. Daarmee wordt tegelijkertijd bereikt dat bewoners gemakkelijker kunnen uitleggen waar een bepaald gebouw is. "Elk gebouw ligt hier aan een -houtstraat", zegt Manshanden. "Eikenhout, Perenhout, Cederhout, Kastanjehout. En dan lijken alle paviljoens ook nog op elkaar. Door een herkenningspunt te maken, wordt het navigeren gemakkelijker."

Ezel, pauw of zwerm meeuwen

Ze verbeelden een ezel, een pauw of een zwerm meeuwen. De bewoners hadden zelf bepaald welke dieren moesten worden vervaardigd. "Ik vind de groep schapen met één geit mooi", zegt communicatiemedewerker Carla Smit van Noorderhaven. "Want daarmee zeggen ze dat je dan wel anders kunt zijn, maar je toch altijd bij de kudde hoort."

Onderaan elk kunstwerk is een bank gemaakt. Manshanden: "Ik hoop dat mensen daar gaan zitten en uitrusten en bewoners van het terrein er gezellig bij gaan zitten. Dan krijg je pas echt contact met elkaar."

Volgende maand wordt het zevende kunstwerk geplaatst: de vlinder. Als alles volgens planning verloopt, is de kunstroute eind 2020 compleet. Dan worden de kunstwerken - Noorderbakens gedoopt - 's nachts ook verlicht. De kunstwerken zijn duur, ze kosten 11.000 euro per stuk en geldschieters blijven daarmee welkom. Wie wil doneren, kan daarvoor terecht bij initiatiefneemster Marianne Manshanden via telefoonnummer 06-44480710.

Deze week werd het zesde beeld geplaatst, de ezel: