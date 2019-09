Nog twee tieners vast voor steekpartij op station Bloemendaal

BLOEMENDAAL - Een 16-jarige Haarlemmer en een 18-jarige Amsterdammer zitten nog vast voor een steekpartij op het station van Bloemendaal, zaterdagnacht. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging en diefstal.

Twee andere mannen raakten die nacht gewond door messteken. Een 21-jarige man had verwondingen aan zijn hoofd. Een 20-jarige had een steekwond aan een been. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht om aan hun verwondingen te worden geholpen.

Sigaret

Er ontstond zaterdagnacht ruzie tussen twee groepen die elkaar iets na middernacht tegenkwamen op het station. Volgens de eerste verhalen sloeg de vlam in de pan toen iemand uit de ene groep weigerde een sigaret te geven aan iemand uit de andere groep.

Naar nu blijkt is er daarbij ook iets afgepakt van een ander. "Een persoonlijke bezitting", aldus de politie. Vanwege het onderzoek wil de politie niet zeggen waar het om ging.

Op videobeelden is te zien en te horen hoe de jongeren na de vecht- en steekpartij te keer gaan tegen de politie.

Afgesloten

Volgens een getuige is het station de hele nacht afgesloten geweest in verband met het onderzoek. "Passagiers die met de trein aankwamen zijn onder begeleiding van agenten naar buiten gebracht."

De aangehouden jongens waren 14, 16, 17 en 18 jaar oud. Ook is er een 18-jarig meisje aangehouden. Twee jongens en het meisje zijn inmiddels vrijgelaten.