Vader van doodgestoken Nick Bood schrijft openhartig boek: "Ik doe het voor hem"

ZAANDAM - "Hij probeert op te staan, doet een stap en zakt definitief in elkaar. Dat weet ik, want toen ik zelf tien minuten later aankwam lag hij daar precies het zelfde". Het is één van de passages uit het aangrijpende boek van Dirk-Jan Bood, waarin hij vertelt over de steekpartij waarbij zijn 16-jarige zoon Nick om het leven kwam.

Het schrijven ging de vader van de in april 2017 doodgestoken Nick niet in de koude kleren zitten. Soms kwam het boek terug voor aanpassingen en dan moest hij alles weer opnieuw meemaken. "En als ik eraan terugdenk, word ik helemaal niet goed", zo vertelt Bood aan NH Nieuws. "Maar ik dacht: 'ik doe het voor Nick en het moet af'."

Wietschuld

Nick Bood werd op 29 april dood gestoken vanwege een wietschuld van een paar honderd euro. De minderjarige dader zit een maximale straf uit van een jaar.

Lees ook: Ouders vermoorde Nick Bood (16) willen hogere jeugdstraffen: petitie al bijna 20.000 keer getekend

Vader Bood werkt als 112-fotograaf en wordt op de avond van de steekpartij opgeroepen om foto's te gaan maken. Uiteindelijk komt hij erachter dat het om zijn eigen zoon gaat.

'Zakt definitief in elkaar'

Een van de zwaarste stukken om te schrijven, was het moment dat hij naar beelden mocht kijken waarop hij zijn zoon voor het laatst in levende lijve ziet. Dit beschrijft Bood ook in zijn boek. "In het begin is de straat leeg. Dat duurt even en dan komen er een paar jongens aanrennen. Een van hen is Nick. We zien hem steunen op een raamkozijn of zoiets en in elkaar zakken. Hij probeert op te staan, doet een stap en zakt definitief in elkaar."

Lees ook: Vader Nick Bood als fotograaf naar fatale steekpartij eigen zoon: "Ik had al geen goed gevoel"

Het boek komt 18 november uit, maar is nu al te bestellen. De helft van de opbrengst gaat naar de 'Nadine Foundation', die zich inzet tegen zinloos geweld.