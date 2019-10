Van callgirl naar rolmodel: Lisa Staal heeft een liefdevolle missie

LAREN - Lisa Staal heeft in haar leven veel verschillende rollen gehad: van kunstenaarsmuze tot callgirl en televisiepresentator. Tegenwoordig schrijft ze boeken en helpt ze kwetsbare meiden met het opbouwen van hun leven. Maar ze doet nog meer, want Lisa heeft de wereld en dan vooral het vrouwelijk deel daarvan iets te vertellen.

Al van jongs af aan voelt Lisa dat zij is voorbestemd iets te betekenen voor anderen. Terwijl ze opgroeide in een gezin vol huiselijk geweld, bleef ze zichzelf voorhouden: "Later als ik groot ben, zal ik de wereld mooier maken." En dat doet ze op haar eigen manier.

Leer jezelf zijn, ook in bed

Met de stichting 'Girl Project' steunt ze meisjes op weg naar een zinvol en gelukkig leven. Op scholen geeft ze trainingen seksuele weerbaarheid, ze is levenscoach en ze schrijft boeken, zoals De liefdesbijbel. Alles draait bij haar om de liefde: "Ik ben wel in voor een nieuwe seksuele revolutie. Vrouwen moeten leren om nee te zeggen, om jezelf te zijn, ook in bed. Leer jezelf lief te hebben."

Voor Lisa is het een mantra: wees jezelf, dan word je gelukkig. Zelfs in haar vorige leven als callgirl is zij altijd zichzelf gebleven. "Ik was de allerliefste van alle meisjes in de club en dus trof ik mannen die ook liefdevol waren."

Je mooiste leven

Nu is er een one-womanshow. Van shit naar heppienezz vertelt haar hele leven en ook met deze show hoopt ze vrouwen bewust te maken. "Het gaat over liefde, relaties, seks. Het gaat over shit, maar ook over geluk, over het beste uit jezelf halen. Ik wil mensen raken, ontroeren, laten lachen en inspireren het best uit zichzelf en hun leven te halen."

Ze heeft een duidelijke boodschap en die zal ze uitdragen ook, of het nu in haar werk als coach is of als entertainer op de planken. "Leef je mooiste leven, voor jezelf en anderen, maar vooral voor de liefde, want alles is liefde."

Op 17 en 19 november staat Staal in het Parool Theater in Amsterdam.