Zingende boefjes uit 't Gooi met een missie: "De muziek van vroeger levendig houden"

HILVERSUM - De Hilversumse Dennis Haverlag zegt zelf in de verkeerde tijd geboren te zijn. "Zo voelt het en krijg ik ook altijd te horen. Ik houd van de muziek van vroeger, dat is waar m'n hart ligt." Dan doelt hij op de muziek van Frank Sinatra en Dean Martin, de boefjes uit de jaren '50 en' 60. Dat wil hij terugbrengen naar het nu en dus heeft hij de groep 'The Good Fellows' opgericht.

Samen gaan ze een avondvullend showprogramma neerzetten. NH Gooi volgt ze in aanloop naar hun droom.

'The Good Fellows' kennen elkaar via talentenjachten en het klikte meteen. Ze doen in het dagelijks leven allemaal wat anders; van volkszanger tot bouwvakker. Maar samen hebben ze een missie. En met een swingende bigband gaan ze het avontuur aan: