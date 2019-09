Brand bij bedrijf aan Symon Spiersweg in Zaandam

ZAANDAM - Bij hout- en bouwmaterialenleverancier PontMeyer aan de Symon Spiersweg in Zaandam is vanmiddag brand uitgebroken.

Hoewel er buiten geen rook te zien is, bevestigt een woordvoerder van de brandweer dat er wel degelijk brand is. De brandweer is met meerdere wagens ter plaatse. Ook is er Adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) opgeroepen.

Wat er precies in brand staat en hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend.