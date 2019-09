Noord-Hollands regenkampioenschap: zo nat was het bij jou in de buurt

PURMEREND - Regen, regen en nog eens regen. In de hele provincie is de afgelopen anderhalve week zoveel neerslag gevallen dat NH Nieuws-weerman Jan Visser graag 'een rondje regenmeters' maakt. Benieuwd hoe nat het bij jou in de buurt is geweest?

Op ons verzoek zet de weerman verspreid door de provincie wat drijfnatte plaatsen op een rij. Bovenaan de lijst vinden we Purmerend terug: niet alleen de natste plaats van de regio Waterland, maar zelfs van heel Noord-Holland. In Purmerend stokte de regenmeter pas op 186 millimeter neerslag.

Vanuit andere regio's in Noord-Holland vinden we daarachter Uitgeest (166 mm) en Enkhuizen (154 millimeter) terug. Daarmee blijven ze Bergen (149 mm), Den Burg (143 mm) en Overveen (140 mm) voor.

Ook in Hoofddorp (128 mm) en Schellingwoude (106 mm) bleef de regenhoeveelheid boven de 100 millimeter. Onderaan de lijst vinden we Weesp terug: 91 millimeter.