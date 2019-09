Tegenvaller voor organisatoren Brexit-uitzwaaimoment: alleen twee podia op het strand

WIJK AAN ZEE - Het Brexit-uitzwaaimoment in Wijk aan Zee wordt een stuk minder groot dan bedacht. Het idee was om naast een feestje te bouwen op het strand, ook verschillende podia in het dorp neer te zetten. Daar ziet de gemeente nu vanaf omdat het veiligheidsplan niet op tijd rond komt.

Dat vertelt mede-organisator Marcel Korver tegen NH Nieuws. Hij bevestigt dat het feest nu alleen op het strand wordt gehouden. Daar moeten twee podia komen, waarop diverse artiesten en bands moeten optreden, van coverbands tot bekende Nederlandse artiesten. Ook wordt er gezorgd dat bezoekers eten en drinken kunnen krijgen.

Lees ook: Brexit-uitzwaaimoment op losse schroeven: "Plan B is een andere datum"

een heus festival te organiseren in Wijk aan Zee. Marcel Korver sloot zich bij Toekook aan. Initiatiefnemer Ron Toekook bedacht een tijd terug dat het mooi zou zijn om op 31 oktober afscheid te nemen van Groot Britannië, dat die dag uit de Europese Unie stapt. Duizenden mensen meldden zich al aan via Facebook en Toekook voegde daad bij het woord: hij beslootte organiseren in Wijk aan Zee. Marcel Korver sloot zich bij Toekook aan.

Veiligheidsplan

Toekook en Korver wilden eigenlijk ook verschillende podia neerzetten in het dorp, waaronder op de Dorpsweide. De gemeente reageerde in eerste instantie enthousiast op de ideeën, maar tijdens het opstellen van het veiligheidsplan ontstonden er al snel problemen. Omdat het idee voor het evenement zo kort van tevoren werd bedacht, was het een race tegen de klok om de vergunningen rond te krijgen. Dat blijkt nu niet gelukt.