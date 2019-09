De Peiling: Weerbaarheidstraining voor ouderen tegen babbeltrucs

NOORD-HOLLAND - Babbeltrucs aan de deur, telefoon, of op straat. Volgens ouderenbond ANBO komt het steeds meer voor en zijn ouderen zijn een geliefd doelwit van criminelen met een vlotte babbel. De ouderenbond start met een cursus om ouderen weerbaar te maken tegen babbeltrucs.



Langer zelfstandig

Steeds meer oudere mensen wonen vaker langer zelfstandig, en geregeld ook alleen. "Ouderen zijn beter van vertrouwen en willen mensen aan de deur graag helpen, dus zijn ze een geliefd doelwit van criminelen", aldus ANBO.

Huisbezoek

De afgelopen maanden zijn er zo'n 100 vrijwilligers opgeleid om als veiligheidsadviseur bij ouderen langs te gaan voor een gesprek. Leden van de ANBO kunnen zo'n gesprek aanvragen. Babbeltrucs aan de deur komen aan bod, maar ook goed hang en sluitwerk, internetfraude en telefoonoplichting.

Schaamte

Er doen jaarlijks zo'n 1000 mensen aangifte omdat ze slachtoffer zijn geworden van een babbeltruc. Het werkelijke aantal slachtoffers is volgens de nationale politie veel hoger. "Mensen schamen zich en doen daarom geen aangifte", zegt Sybren van der Velde van de politie tegen de NOS. "De impact van zulke zaken is echt enorm, mensen schamen zich heel erg. Het besef wat ze is overkomen, en dan ook nog door iemand die ze zelf binnen hebben gelaten. Ze nemen het zichzelf kwalijk."

8 veelgebruikte babbeltrucs:

Oplichters verzinnen telkens nieuwe manieren om zich naar binnen te praten en op zoek te gaan naar bankpasjes, geld en sieraden. Dit zijn 8 veelgebruikte babbeltrucs:

Babbelaar komt een pakketje brengen waar je voor moet pinnen.

Babbelaar zegt van de politie te zijn en komt tips geven om inbraak te voorkomen.

Babbelaar zegt de nieuwe buurman/vrouw te zijn die komt kennismaken.

Babbelaar doet zich voor als loodgieter: er is bij u een lekkage geconstateerd.

Babbelaar komt met een bos bloemen aan de deur: u heeft een prijs gewonnen!

Babbelaar doet zich voor als vader of moeder met een kind dat nodig naar de wc moet.

Babbelaar doet zich voor als elektricien en komt de meterstand opnemen.

Babbelaar zegt van de bank te zijn.

